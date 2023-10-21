Bu burçlarla sakın evlenmeyin! Evlilikte hayatınızı zehir edecek; burnunuzdan fitil fitil getirecek burçlar belli oldu

1 Evlilik hayatına uygun olmayan burçlar ortaya çıktı. Astrologlar, bazı kişilerin burçlarının birbirleriyle uyumsuz olduğunu düşünerek evlenilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte bu uyarılara göre evlenmemeniz gereken burçlar...

2 EVLENİLMEMESİ GEREKEN BURÇLAR Asla evlenilmemesi gerektiği düşünülen burçlar; ikizler, aslan ve kovadır. Birbirleri ile çok kolay bir şekilde anlaştığı bilinen bu üç burç, diğer burçlar arasında bir ilişki ya da evlilikte en zor anlaşabilecek olan burçlar arasında yer alırlar.