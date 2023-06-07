Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz

Bilim insanları, karıncaların yuvalarının gizemini çözmek ve davranışlarını daha iyi anlamak için olağanüstü bir işe girişti. Karıncaların yuvalarını gözlemlemek için benzersiz bir yöntem kullanıldı ve sonuçlar hayrete düşüren bir manzara ortaya çıktı. Üç gün boyunca kanallara beton dökülerek 40 ton toprak kazıldı.