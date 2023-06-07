Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz
Brezilya'da terk edilmiş bir karınca yuvasının içi ilk defa görüntülendi. Görüntüler karıncaların inşa ettiği şehrin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binlerce odanın bulunduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarının haftalar süren çalışmaları sonucunda açığa çıkan bu karınca şehri herkesi hayran bıraktı. Manzarayı görenler hayretler içerisinde kaldı.
07.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:06
Bilim insanları, karıncaların yuvalarının gizemini çözmek ve davranışlarını daha iyi anlamak için olağanüstü bir işe girişti. Karıncaların yuvalarını gözlemlemek için benzersiz bir yöntem kullanıldı ve sonuçlar hayrete düşüren bir manzara ortaya çıktı. Üç gün boyunca kanallara beton dökülerek 40 ton toprak kazıldı.
Her biri dikkatle planlanmış ve organize edilmiş bir yapıya sahip olan karınca yuvası adeta bir mimarın elinden çıkmış gibi görünüyordu.