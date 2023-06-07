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Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz

Brezilya'da terk edilmiş bir karınca yuvasının içi ilk defa görüntülendi. Görüntüler karıncaların inşa ettiği şehrin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binlerce odanın bulunduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarının haftalar süren çalışmaları sonucunda açığa çıkan bu karınca şehri herkesi hayran bıraktı. Manzarayı görenler hayretler içerisinde kaldı.

07.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:06
Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz... Rüyalarınıza girecek

Bilim insanları, karıncaların yuvalarının gizemini çözmek ve davranışlarını daha iyi anlamak için olağanüstü bir işe girişti. Karıncaların yuvalarını gözlemlemek için benzersiz bir yöntem kullanıldı ve sonuçlar hayrete düşüren bir manzara ortaya çıktı. Üç gün boyunca kanallara beton dökülerek 40 ton toprak kazıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz... Rüyalarınıza girecek

Betonun ardından kazılan toprak tabakalarının ortaya çıkardığı görüntüler bilim insanlarını adeta büyüledi.

Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz... Rüyalarınıza girecek

Karınca yuvası 67 metrekarelik bir alana yayılıyor ve benzersiz bir mimariye sahip.

Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz... Rüyalarınıza girecek

Yuva içerisinde havalandırma sistemleri, otoyollar, odalar hatta bahçeler bile bulunuyordu.

Karınca yuvasından öyle bir şey çıktı ki... Ağzınız bir karış izleyeceksiniz... Rüyalarınıza girecek

Her biri dikkatle planlanmış ve organize edilmiş bir yapıya sahip olan karınca yuvası adeta bir mimarın elinden çıkmış gibi görünüyordu.

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