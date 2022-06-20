Vav TV İzle
Haberler Trend Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Emekli ve memura Temmuz ayında yapılması hedeflenen zam öncesinde birçok vatandaşın nakit arayışları da devam ediyor. Acil nakit ihtiyaçlarına çözüm arayan milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Zam öncesinde ise nakit ihtiyacı olan emeklilerin yardımına Halkbank yetişti. 5.000 TL'ye kadar olan nakit desteğinden yararlanmak için başvuru yapmak yeterli olacak. Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı düşünen tüm emeklilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanmaktadır.

takvim.com.tr
20.06.2022 13:49 - Son Güncelleme: 20.06.2022 13:49
Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Türkiye'nin önde gelen kamu bankasından emeklileri sevindirecek bir haber geldi. 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için kredi çözümü sunuluyor. Uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile sunulacak! İşte detaylar

GALERİ DEVAM EDİYOR
Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Emeklilere Halkbank'tan 5.000 TL Ödeme Yapılacak!

Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri için 5.000 TL ödeme gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Emeklinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarında uygun oranlarla nakit desteği verilmesi hedeflenmektedir.

Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Her bütçe için uygun geri ödeme seçeneklerinin de uygulanacağı kredi kapsamında rahat bir ödeme planı hazırlanabilmektedir. Emekli Mini Kredi kapsamında belirlenen kredi şartlarını sağlamak söz konusu ödemeden yararlanmak için yeterli olacak.

Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Tutar ve Ödeme Koşulları Neler?

Emekli Mini Kredi ile Halkbank'ın emekli maaş müşterileri tarafından anında 5.000 TL nakit kredi kullanılabilecek. Emeklinin tüm nakit ihtiyaçlarına yanıt veren kredi kapsamında tutar ve ödeme koşulları da herkes için avantaj sağlamayı başarıyor.

SON DAKİKA