Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Başvuranlar alıyor

Tutar ve Ödeme Koşulları Neler?

Emekli Mini Kredi ile Halkbank'ın emekli maaş müşterileri tarafından anında 5.000 TL nakit kredi kullanılabilecek. Emeklinin tüm nakit ihtiyaçlarına yanıt veren kredi kapsamında tutar ve ödeme koşulları da herkes için avantaj sağlamayı başarıyor.