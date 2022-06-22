Biraz önce belli oldu! Başvur al! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankasından emeklileri sevindirecek bir haber geldi. 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için kredi çözümü sunuluyor. Uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile sunulacak! İşte detaylar Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri için 5.000 TL ödeme gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Her bütçe için uygun geri ödeme seçeneklerinin de uygulanacağı kredi kapsamında rahat bir ödeme planı hazırlanabilmektedir. Emekli Mini Kredi kapsamında belirlenen kredi şartlarını sağlamak söz konusu ödemeden yararlanmak için yeterli olacak.