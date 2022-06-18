Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

Vakıf Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Hizmeti Örnek Hesaplama Tabloları

Ülkemizin önemli katılım bankalarından olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Vakıf Katılım Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik faktörler çerçevesinde nakde olan ihtiyaçları artmış olan tüm vatandaşlara, düşük kar oranı çerçevesinde ihtiyaç finansmanı hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, hizmetine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.