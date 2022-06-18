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Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

Kamu bankalarının finansman hizmetlerine olan taleplerin artmasının ardından güncel finansman kampanyalarını açıklayan Vakıf Katılım Bankası'nın, BDDK düzenleme kararları sonrasında kar oranlarını yükseltmiş olduğu gözlendi. İşte Vakıf Katılım Bankası'nın finansman hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
18.06.2022 11:09 - Son Güncelleme: 18.06.2022 11:09
Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

Devlet kontrolünde olan kamu bankalarından olan Vakıf Katılım Bankası, kar oranlarını güncellemiş olduğu finansman hizmetlerinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

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Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

Vakıf Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Hizmeti Örnek Hesaplama Tabloları

Ülkemizin önemli katılım bankalarından olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Vakıf Katılım Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik faktörler çerçevesinde nakde olan ihtiyaçları artmış olan tüm vatandaşlara, düşük kar oranı çerçevesinde ihtiyaç finansmanı hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, hizmetine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

Birinci hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 15 bin TL
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Kar oranı: Yüzde 1,75
  • Aylık taksit tutarı: 598 TL

Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

İkinci hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 40 bin TL
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Kar oranı: Yüzde 1,75
  • Aylık taksit tutarı: 1.595 TL

Biraz önce açıklandı! Düşük kar oranlı konut, ihtiyaç ve taşıt finansmanı hizmetleri erişime açıldı!

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 10 bin TL
  • Vade sayısı: 24 ay
  • Kar oranı: Yüzde 1,75
  • Aylık taksit tutarı: 535 TL

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