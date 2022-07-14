Biraz evvel açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor! Vatandaşlar akın etti!
Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması yardımıyla sigortalı olarak çalışmadan evvel askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları gerçekleştiren birtakım vatandaşlar amacıyla 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!
14.07.2022 09:02 - Son Güncelleme: 14.07.2022 09:02
SGK içeriğinde emeklilik konusu ile ilgili çoğu değişik program yer alıyor. Bu programlar arasında hizmet borçlanması ise çoğu sigortalının emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Hem gelirin artırılması hem de emeklilik tarihinin erkene çekilmesini gerçekleştiren bu teknik ile sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler hizmet borçlanmasına başvurabilirler. İşe emekliliği öne çeken o detay