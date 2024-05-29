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BİM ve A101'lerdeki iki giriş kapısı bakın neden varmış! Meğer hem yaz hem kış aylarında...

Market zincirleri BİM ve A101 Türkiye genelindeki şubelerinde çift kapı düzeniyle müşterilerin dikkatini çekiyor. Bu düzen alışverişe gelen milyonlarca insanın merakını cezbediyor. Peki, BİM ve A101'in bu benzersiz kapı sistemi neden tercih ediliyor? İşte bu sorunun yanıtı!

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 08:50 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 08:49
BİM ve A101’lerdeki iki giriş kapısı bakın neden varmış! Meğer hem yaz hem kış aylarında... 1

Çift kapılı sistem özellikle iklim kontrolü açısından büyük önem taşıyor. BİM mağazalarında uygulanan bu sistem sayesinde, yaz aylarında iç mekan serin, kış aylarında ise sıcak tutularak enerji tasarrufu sağlanıyor.

BİM ve A101’lerdeki iki giriş kapısı bakın neden varmış! Meğer hem yaz hem kış aylarında... 2

Kapılar arasındaki bu geçiş bölgesi, dışarıdan gelen sıcak veya soğuk havanın doğrudan içeri girmesini engelleyerek mağazanın iklimlendirme sistemine yardımcı oluyor.

BİM ve A101’lerdeki iki giriş kapısı bakın neden varmış! Meğer hem yaz hem kış aylarında... 3

Böylece enerji kullanımı azaltılırken alışveriş yaparken müşteriler için daha konforlu bir ortam yaratılıyor.

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