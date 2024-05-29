BİM ve A101'lerdeki iki giriş kapısı bakın neden varmış! Meğer hem yaz hem kış aylarında...

Market zincirleri BİM ve A101 Türkiye genelindeki şubelerinde çift kapı düzeniyle müşterilerin dikkatini çekiyor. Bu düzen alışverişe gelen milyonlarca insanın merakını cezbediyor. Peki, BİM ve A101'in bu benzersiz kapı sistemi neden tercih ediliyor? İşte bu sorunun yanıtı!