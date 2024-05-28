BİM - A101'lerdeki çifte giriş kapısı bakın neden varmış! Meğer aynı anda iki yerden geçtiğinizde...

Market zincirleri BİM ve A101 yıllardır her şubesinde göze çarpan çift kapı düzeniyle müşterilerin dikkatini çekmekte. Market alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden biri olan BİM'in bu benzersiz kapı sistemi, pek çok kişide merak uyandırmış durumda. Peki, milyonlarca insanın aklını kurcalayan bu iki kapının arkasında yatan gerçek nedir? İşte cevabı!