BİM 27-31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! Çeyiz, mutfak, giyim, kozmetik...

BİM marketin indirim kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler arasında, kadınların güzellik rutinlerine renk katacak kozmetik ürünler bulunuyor. Ayrıca erkekler için tıraş makinesi gibi pratik ürünler de cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
BİM 27-31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!
Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 39,50 TL
Krunch Kakaolu Tahıl Gevreği Koko 400 gr 39,75 TL
Yayla Haşlanmış Çeşitleri 150 gr 16,75 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 215 gr 29,75 TL
Gurme 212 Sos Çeşitleri 24,75 TL
Kremisos Makarna Sosları 190 gr 39,75 TL
Erbasea Halka Kalamar %50 Glaze 500 gr 89 TL
Erbasea Uskumru Dilimli %10 Glaze 500 gr 65 TL
Newgen Yüz Bakım Serumu 79 TL
Newgen Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 40 ml 65 TL
Newgen Göz Altı Bakım Kremi 15 ml 59 TL
Milk Therapy Morfose Fön Suyu 240 ml 99 TL