BİM 27-31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! Çeyiz, mutfak, giyim, kozmetik...

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BİM marketin indirim kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler arasında, kadınların güzellik rutinlerine renk katacak kozmetik ürünler bulunuyor. Ayrıca erkekler için tıraş makinesi gibi pratik ürünler de cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.