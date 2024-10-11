Bilimsel olarak kanıtlandı! Tansiyon hapı kadar etkili: Bu 10 besini tüketen zıpkın gibi olacak!

Yapılan araştırmalar, belirli yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve yağlı balıklar, kan basıncını düşürmede etkili besinler arasında yer alır. İşte kan basıncını dengelemenin yolları ve bu konuda en etkili besinler haberimizde...

1. Yaban Mersini ve Çilek Yaban mersini ve çilek, antioksidan özellikleriyle bilinen antosiyaninler içerir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, bu meyvelerin kan basıncını düşürebileceğine dair güçlü bulgular sunmaktadır. Ancak, sonuçların genel bir kural olarak kabul edilmediği ve bireysel özelliklerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.