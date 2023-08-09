Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! 120-125-130-135 yaşında...

Günümüzde, tıp ve bilim alanındaki ilerlemeler sayesinde ortalama insan ömrünün 75-80 yaş aralığında olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ancak 21. yüzyılın büyük hedeflerinden biri, insan ömrünü daha da uzatmak ve 130 yaş gibi hayal edilemez bir sınırı aşmaktır. Bu hedef, bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin insan yaşamına olan etkisini somut bir şekilde göstermektedir. Ancak bu uzun ömür hedefi, kendisiyle beraber pek çok zorluğu da getirebilir. Uzun yaşamak, başlı başına bir amaç gibi görünse de, bu hedefin gerçekleşmesi durumunda sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik ve nüfus artışı gibi alanlarda ciddi zorluklarla karşılaşabiliriz.
İnsan ömrü ile ilgili yapılan son araştırmalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kayıtlara geçmiş en uzun yaşayan kişi olan Fransız Jeanne Calment, 122 yaşında hayatını kaybetti. Bilim insanları, Calment'in uzun yaşam hikayesini inceleyerek, insan ömrünün maksimum ne kadar olabileceğini araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, teorik olarak insanların 130, 135 yaşına kadar yaşayabileceği sonucuna ulaşıldı. İşte detaylar...
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve Rus internet girişimcisi Yuri Milner, yaşlanma karşıtı çalışmalar yapan Altos Labs şirketini destekliyor. Bu çabalara olan destek, daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.
"Hücresel Gençleştirme Programı" adını alan ve Altos Labs tarafından yürütülen bu projede hem akademiden hem de sahadan birçok bilim insanı görev alacak. İlk etapta San Francisco ve İngiltere'de çalışmalarını yürütecek şirket, aynı zamanda Japonya ile de çeşitli konularda iş birliği yapmayı hedefliyor.