Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! 120-125-130-135 yaşında...

Günümüzde, tıp ve bilim alanındaki ilerlemeler sayesinde ortalama insan ömrünün 75-80 yaş aralığında olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ancak 21. yüzyılın büyük hedeflerinden biri, insan ömrünü daha da uzatmak ve 130 yaş gibi hayal edilemez bir sınırı aşmaktır. Bu hedef, bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin insan yaşamına olan etkisini somut bir şekilde göstermektedir. Ancak bu uzun ömür hedefi, kendisiyle beraber pek çok zorluğu da getirebilir. Uzun yaşamak, başlı başına bir amaç gibi görünse de, bu hedefin gerçekleşmesi durumunda sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik ve nüfus artışı gibi alanlarda ciddi zorluklarla karşılaşabiliriz.