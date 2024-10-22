Bilim insanları tek yöntemle tarihe gömdü! Kelliğin dermanı sonunda bulundu! 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

Wellcome Sanger Enstitüsü ve Newcastle Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü ve Nature dergisinde yayımlanan araştırma, rahimde saç köklerinin nasıl oluştuğunu haritalayarak alopesi ve kellik gibi sorunlara çözüm arayışında önemli bir adım attı.

SAÇ KÖKLERİ DOĞUMDAN ÖNCE OLUŞUYOR İngiltere'deki Wellcome Sanger Enstitüsü ve Newcastle Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, rahimde gelişen cilt dokusu incelendi. Bu çalışma, saç köklerinin tamamının doğumdan önce oluştuğunu ortaya koydu. Rahimde gelişen cilt, steril bir ortamda oluştuğu için kendini yara izi bırakmadan yenileme özelliğine sahip.