Beyni harıl harıl çalıştıran IQ testi! Ördeklerin içindeki civcivi bulabilir misin? 7 saniyede bulan 20 kişiden biri olabilirsiniz!

Beyni harıl harıl çalıştıran IQ testi! Ördeklerin içindeki civcivi bulabilir misin sorusu kullanıcılara yöneltiliyor. 7 saniyede bulan 20 kişiden biri olabilirsiniz. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu görsel testte sizden ördekler arasındaki tek civcivi bulmanız isteniyor. Renkler ve çizgiler gerçekten ustaca kullanıldığı için Dudas'ın görüntüleri çözmek son derece zor oluyor. İki hayvan arasındaki en temel fark gaga olduğu için ağız kısımlarına odaklanarak aramaya başlayabiliriz.