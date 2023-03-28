Beyni harıl harıl çalıştıran IQ testi! Ördeklerin içindeki civcivi bulabilir misin? 7 saniyede bulan 20 kişiden biri olabilirsiniz!
Son günlerde görsel meydan okuma testi sosyal medyada viral oldu. Ördekler arasında saklanan civcivi bulmak için süreniz başladı. Şimdi onlarca ördek arasındaki küçük civcivi aramaya başlayabilirsiniz. Bu tarz süreli bulmacalar zihinsel, konsantrasyon ve odaklanma yeteneğinizi ölçmek için harika bir araç olarak sizi motive edecek. Peki, 7 saniyeden daha kısa sürede ördekler arasındaki civcivi bulabilir misiniz? Sadece çok az kişi başarıya ulaşabiliyor.
28.03.2023 16:57 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:57
Beyni harıl harıl çalıştıran IQ testi! Ördeklerin içindeki civcivi bulabilir misin sorusu kullanıcılara yöneltiliyor. 7 saniyede bulan 20 kişiden biri olabilirsiniz. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu görsel testte sizden ördekler arasındaki tek civcivi bulmanız isteniyor. Renkler ve çizgiler gerçekten ustaca kullanıldığı için Dudas'ın görüntüleri çözmek son derece zor oluyor. İki hayvan arasındaki en temel fark gaga olduğu için ağız kısımlarına odaklanarak aramaya başlayabiliriz.
ÖRDEKLERİN ARASINDAKİ CİVCİVİ BULABİLİR MİSİN?
Civcivi bulmak o kadar kolay olmayacaktır. Asıl aramanız gereken fark, hayvanın gagasının şeklinde ortaya çıkacaktır.