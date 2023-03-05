❌BERAT GECESİ AFFEDİLMEYECEK 7 KİŞİ! Berat Kandili'nde affedilmeyecek günahlar neler? 🤲🏻Bu gece kimler affedilecek?
Birçok hadiste yer alanlara göre bu mübarek gecede bir takım insanlar günahları yüzünden mağfiret olmaktan ve beraat almaktan mahrum olmaktadırlar. Tövbe edenlerin ödüllendirildiği, duaların karşılıksız kalmadığı bu önemli gecede affedilmeyecek 7 kişi bulunmaktadır. Peki, Berat gecesi affedilmeyecek 7 insan kim? Berat Kandili'nde hangi günahlar affedilmez? İşte tüm soruların cevabı...
Üç ayların başlamasının ardından 2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ihya edilecek. İslam aleminin dört gözle beklediği bu gecede Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar okuyacak. Bu gece yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların fazileti çok büyüktür. Tövbekarların mükafatlandırıldığı, duaların karşılıksız kalmadığı bu önemli gecede affedilmeyecek 7 kişi bulunmaktadır. Peki, Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi kimdir? Berat Kandili'nde affedilmeyecek günahlar neler? Bu gece kimler affedilecek? İşte merak edilenler haberimizde!
📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
➡ Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.
➡ Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.
PEYGAMBERİMİZİN BERAT KANDİLİ DUASI
Peygamber Efendimiz bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)
Peygamber Efendimiz Berat gecesinde şöyle dua ederdi:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."