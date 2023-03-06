Anneye, babaya, eşe, sevgiliye en güzel Berat Kandili mesajları resimli yeni! BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023! Amel defterimizin yazıldığı gece!
6 Mart 2023 gecesi Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. İşte yeni hazırlanmış 2023 yılına özel Berat Kandili resimli mesajları ve kutlama sözleri haberimizde...
Mübarek Berat Kandili tüm fazileti ve huzuruyla idrak ediliyor. 6 Mart Berat Kandili'nde vatandaşlar sevdiklerine Berat Kandili mesajları gönderiyor. Sosyal medya ve mesajlaşma programlarıyla paylaşılan Berat Kandili mesajları ve Berat Kandili sözleri sizler için derledik.6 Mart en güzel Berat Kandili mesajlarına haberimizden ulaşabilir ve resimli Berat Kandili sözlerini paylaşabilirsiniz...
Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandil'inde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun