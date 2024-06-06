Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin! 82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı kimse bulamıyor

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Bu yeni bulmaca türü, basit gibi görünse de aslında beynin çeşitli bölgelerini harekete geçiriyor. Detaylara dikkat etmeyi ve görsel algıyı geliştirmeyi gerektiren bu testlerle, günlük yaşamda kullanılmayan mental yetenekler de tetikleniyor. Böylece, hem eğleniyor hem de beyin egzersizi yapıyorsunuz.