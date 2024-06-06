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Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin! 82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı kimse bulamıyor

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sayı ve harfli bulmacalar büyük bir ilgi görmeye başladı. Bu bulmacalar gündelik hayattan bir mola verip, dikkat ve odaklanmayı gerektiren aktiviteler arayanlar için biçilmiş kaftan. Özellikle de zihinsel jimnastik yapmayı sevenlere bu bulmaca ilaç gibi gelecek.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 12:19 Güncelleme 06 Haziran 2024, 12:20
Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin! 82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı kimse bulamıyor 1

Bu yeni bulmaca türü, basit gibi görünse de aslında beynin çeşitli bölgelerini harekete geçiriyor. Detaylara dikkat etmeyi ve görsel algıyı geliştirmeyi gerektiren bu testlerle, günlük yaşamda kullanılmayan mental yetenekler de tetikleniyor. Böylece, hem eğleniyor hem de beyin egzersizi yapıyorsunuz.

Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin! 82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı kimse bulamıyor 2

82 SAYISIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 28'İ BULABİLİR MİSİN?

İşte karşınızda zeka kıvraklığınızı test edecek bir bulmaca!

Ben bu bulmacayı çözerim diyenler buyursun gelsin! 82 sayısının içindeki tek farklı sayıyı kimse bulamıyor 3

Fotoğrafta ilk bakışta göze çarpan 82 sayısının arasında, gizlenmiş bir 28 sayısı var. Peki, bu sayıyı bulabilecek misiniz?

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