Başvuru patlaması yaşandı! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 ve 2 sene ödemesiz dönemli 150 bin TL - 250 bin TL sıfır faizli kredi veriyor!
Ziraat Bankasının 84 ay vadeli sıfır faizli 250 Bin TL'lik kredi desteğine, parasal sorun çeken, nakit paraya gereksinimi olan herkes başvurmaktadır. Bolu, Kastamonu ve Çankırı için geçerli olan bu kredinin şartlarını da haberimizde verdik. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" Kastamonu Valiliği ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan protokol kapsamında 1. Etap başvuruları başlayacaktır. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesine başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerimizin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 16.05.2022 ile 16.06.2022 tarihi arasında şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
04.07.2022 09:06 - Son Güncelleme: 04.07.2022 11:12
Ziraat Bankası başlattığı kampanya kapsamında köyünde yaşam sürdürmek ve hayvancılık gerçekleştirmek isteyen vatadaşlara 250 bin TL kredi vereceğini açıklarken bu kredi paketinin en mühim özelliği ise faizsiz kredi olarak dağıtılıyor olması. Sonuç olarak hem kişilerin büyük şehirlere olan göçlerinin önüne geçilmiş olurken hem de hayvancılığın desteklenmesi sağlanacak.
Sıfır Faizli Kredi
Pek çok banka yüksek faiz oranlarıyla kredi vermektedir. Bu hal ödeyen vatandaşlar bağlamında olabildiğince külfetli olmaktadır. Ziraat Bankası makul ödeme tutarıyla 84 ay vadeli sıfır faizli kredi vermektedir.
250 Bin TL'ye kadar kredi desteği veren Ziraat Bankası, bir yılın sonrasında ödeme kabul etmektedir.