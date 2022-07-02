Başvuru patlaması yaşandı! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz dönemli 250 bin TL sıfır faizli kredi veriyor
Maddi sorun çeken, araba ya da konut alabilmek isteyen, iş yeri açmak isteyen herkes bankaların sunmuş olduğu kredi tekliflerine başvurur. Ziraat Bankasının 84 ay vadeli sıfır faizli 250 Bin TL'lik kredi desteğine, parasal sorun çeken, nakit paraya gereksinimi olan herkes başvurmaktadır. Bir yıl ödemesiz olan bu kredi desteği, parasal sorun yaşam sürdüren herkes doğrultusundan ilgi çekmektedir.
02.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 02.07.2022 12:12
Ziraat Bankası başlattığı kampanya kapsamında köyünde yaşam sürdürmek ve hayvancılık gerçekleştirmek isteyen vatadaşlara 250 bin TL kredi vereceğini açıklarken bu kredi paketinin en mühim özelliği ise faizsiz kredi olarak dağıtılıyor olması. Sonuç olarak hem kişilerin büyük şehirlere olan göçlerinin önüne geçilmiş olurken hem de hayvancılığın desteklenmesi sağlanacak.
Sıfır Faizli Kredi
Pek çok banka yüksek faiz oranlarıyla kredi vermektedir. Bu hal ödeyen vatandaşlar bağlamında olabildiğince külfetli olmaktadır. Ziraat Bankası makul ödeme tutarıyla 84 ay vadeli sıfır faizli kredi vermektedir.
250 Bin TL'ye kadar kredi desteği veren Ziraat Bankası, bir yılın sonrasında ödeme kabul etmektedir.