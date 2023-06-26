Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, burç yorumlarını yakından takip edenler için önemli bir dönemeç noktasındayız. Bayram hazırlıkları devam ederken, tatil için izne çıkanlar mutlu bir süreç geçirirken, çalışanlar ve işlerinden dolayı tatil yapamayanlar ise gerginlik yaşayabilir. Elbette tatil yaparak mutlu olanlar da vardır. Ancak, bazı burçlar için sinirlerin kontrolünü kaybetme riski oldukça yüksek. İşte haftalık burç yorumlarıyla dikkat çeken burçlar...
26.06.2023 10:23 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:23
Kurban Bayramı'nın olduğu haftaya girdik. Yeni hafta yeni burç yorumları demek! Haftalık burç yorumları yapıldı. Uzman Astrologlar o burçları işaret ederek 'Gergin bir hafta sizi bekliyor. Sakin olun' diyor. Peki bayram haftası hangi burcu neler bekliyor? Akrep, Kova, Boğa, Yay, Oğlak, Yengeç...