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Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, burç yorumlarını yakından takip edenler için önemli bir dönemeç noktasındayız. Bayram hazırlıkları devam ederken, tatil için izne çıkanlar mutlu bir süreç geçirirken, çalışanlar ve işlerinden dolayı tatil yapamayanlar ise gerginlik yaşayabilir. Elbette tatil yaparak mutlu olanlar da vardır. Ancak, bazı burçlar için sinirlerin kontrolünü kaybetme riski oldukça yüksek. İşte haftalık burç yorumlarıyla dikkat çeken burçlar...

26.06.2023 10:23 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:23
Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

Kurban Bayramı'nın olduğu haftaya girdik. Yeni hafta yeni burç yorumları demek! Haftalık burç yorumları yapıldı. Uzman Astrologlar o burçları işaret ederek 'Gergin bir hafta sizi bekliyor. Sakin olun' diyor. Peki bayram haftası hangi burcu neler bekliyor? Akrep, Kova, Boğa, Yay, Oğlak, Yengeç...

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Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

KOÇ

Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar önümüzdeki günlerde dikkatli olun. Özellikle maddi konuların ilişkinizi sekteye uğratmasına müsaade etmeyin. Sevgilinizle, eşinizle, ortağınızla para konuşmak için iyi bir hafta değil.

Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

BOĞA

Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar bu günlerde aile büyüklerinizle olan ilişkinizi gözden geçirin. Keza rahatsız edici bir memnuniyetsiz sizi bekliyor olabilir. Gayrimenkul konularında da ani değişimlere dikkat edin.

Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

İKİZLER

İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar bu günlerde tüm ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Bire bir insanlarla karşılıklı işler için pek müsait bir hafta değil.

Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

ASLAN

Aslanlar ve yükseleni Aslan olanlar haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz.

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