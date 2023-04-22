Bankalar duyurdu! Mevduat faizinde zirve! 32 günlük 100.000 TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!
Birçok kişi birikimlerini artırmak için hesap açtırmayı düşünüyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında mevduat faizi ne kadar sorusu yer aldı. İşte detaylar.
22.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 22.04.2023 09:46
Bankaların sunduğu mevduat faizi oranları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar peş peşe duyurularda bulunuyor. 100 bin TL, 200 bin TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını sizler için derledik. İşte banka banka mevduat faizi oranları...