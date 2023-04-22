Bankalar duyurdu! Mevduat faizinde zirve! 32 günlük 100.000 TL, 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? FAİZ HESAPLAMA ekranı!

Bankaların sunduğu mevduat faizi oranları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar peş peşe duyurularda bulunuyor. 100 bin TL, 200 bin TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını sizler için derledik. İşte banka banka mevduat faizi oranları...