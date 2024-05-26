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Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada! Türkiye'de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu

Soyadları aile geçmişi, kökeni veya yaşadıkları coğrafya hakkında ipuçları taşır. En popüler soyadları bireylerin karakter özellikleri veya ailelerinin geçmişteki faaliyetleri hakkında da fikir verebilir.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:56 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:58
Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada! Türkiye’de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu 1

Türkiye'de insanların kimliklerini belirleyen önemli unsurlardan biri de şüphesiz ki soyadları. 1934 yılında kabul edilen ve zorunlu kılınan Soyadı Kanunu ile her Türk vatandaşı kendine bir soyadı seçmek zorunda kaldı. Aradan geçen zamanda, bazı soyadları çok daha fazla tercih edilirken, bazıları ise daha az rastlanan türden kaldı. İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) açıkladığı verilere göre Türkiye'de en çok kullanılan soy isimleri!

Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada! Türkiye’de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu 2

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI

Yılmaz - Türkiye'de en sık rastlanan soyadı, "cesur" ve "yenilmez" anlamlarına gelir.

Bakın sizin soyadınız kaçıncı sırada! Türkiye’de en çok kullanılan soy isimleri belli oldu 3

Kaya - Sağlamlığı ve güvenilirliği temsil eder.

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