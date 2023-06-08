BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ | Eşe, emekli, çalışan babaya HEDİYE TAVSİYELERİ! Babalar günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Çoğu baba teknolojiye ilgi duyar. Bu nedenle akıllı saat, giyilebilir teknolojik ürünler, kulaklıklar gibi seçenekler, teknolojiye meraklı babalar için iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca play station alarak babanızla ortak zaman geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.