Az önce belli oldu! 300 ve 500 TL'lik ödemeler hesaplara geçmeye başladı! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan onlarca sosyal yardım modeli, kişilerin mağdur oldukları husus başlıklarının bir nebze olsun hafifletilmesine imkân sağlıyor. Bu kapsamda eşini yitirmiş olan kadınlara verilen düzenli nakit hizmeti ile anne- babasını yitirmiş olan öksüz ve yetimlere verilen düzenli nakit hizmeti, arama motorlarından sıklık ile sorgulanan yardım kategorileri olarak karşımıza çıkıyor.
Ülke sınırları içerisinde hayat devam ettiren ihtiyaç sahipleri, devletin güvencesi altına alınmaktadır. Bu kapsamda devletin bu anlayışına uygun olarak sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de sahip olunan hizmetlerine ek olarak çeşitli yardım modelleri geliştirmeye devam ediyor.
Eşini Kaybetmiş Olan Kadınlara Devlet Desteği!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan ve "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı" ismi ile anılan sosyal yardım modeli, kadınların parasal yetersizlik nedeni ile mağdur olmalarını engelliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşini yitirmiş olan kadınlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı, alakalı kadınlara 2 ayda bir nakit ödeme yapılmasını sağlıyor.
Anne- Babasını Kaybetmiş Olan Çocuklara Devlet Desteği!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan Öksüz ve Yetim Yardımı nakit hizmeti, anne babasını yitirmiş olan çocuklara iki ayda bir 300 TL olarak ödenen bir sosyal yardım modelidir.