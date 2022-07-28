Az önce belli oldu! 300 ve 500 TL’lik ödemeler hesaplara geçmeye başladı! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Anne- Babasını Kaybetmiş Olan Çocuklara Devlet Desteği!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan Öksüz ve Yetim Yardımı nakit hizmeti, anne babasını yitirmiş olan çocuklara iki ayda bir 300 TL olarak ödenen bir sosyal yardım modelidir.