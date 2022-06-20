Aylık 3.284 TL taksitle araba alabilirsiniz! Otomobil fiyatları coştu bankalar harekete geçti! Araba almak isteyene büyük ayrıcalık

Otomobil fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Sektörde yaşanan çip krizi ve küresel piyasalardaki diğer sorunların yanı sıra Türkiye'de artan döviz kuru, yüksek vergiler ve enflasyon gibi ekonomik sorunlar araç fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Ziraat Bankası ise bu koşullarda araç sahibi olmak isteyenler için uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile kredi sağlamayı hedefliyor. Aylık düşük taksit ödeyerek araç sahibi olmak isteyenler için ayrıcalıklar duyuruldu.