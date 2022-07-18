Aylık 3000 TL taksitle Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterileri ne kadar konut kredisi çekebilirler?
Genel olarak ev sahibi olmak pek çok vatandaşın hayallerinde yer alır. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda kira öder gibi ev sahibi olmak mantığı daha yaygın olarak tercih ediliyor. Son günlerde bu mantık ile ev sahibi olmak amacıyla bankalarda konut kredisi tipleri tercih ediliyor.
Vakıfbank ve Ziraat Bankası günümüzde çeşitli özelliklere sahip konut kredilerini müşterilerine sunmaktadır.
Genel olarak son günlerde bankalar kredi faiz oranlarını yüksek tutmaktadırlar. Bu hal konut kredisi tipleri de etkilemiştir. Vakıfbank ve Ziraat bankası müşterilerine konut kredileri amacıyla vade hallerine göre kredi miktarlarını sunuyor.
Geri ödeme planlarında da aylık taksit miktarları artık net olarak belirtilir. Vakıfbank ve Ziraat Bankası müşterileri 3000 TL taksit ile değişik vadelere göre konut kredisi olanağını sunuyor.
Ziraat bankası müşterileri amacıyla fazlası vakit 120 vade şeklinde konut kredisi olanağını sunuyor. Genel olarak Ziraat Bankası aylık 3000 TL ödeme 120 vade ile aşağı yukarı olarak 180 bin TL konut kredisi verilmektedir.