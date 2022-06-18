Aylık 1000 TL ve 500 TL tutarında para verilecek! Başvuru için tek SMS yeterli oluyor! Almayan bin pişman!
Ekonomik şartların giderek ağırlaştığı ve harcama tutarlarının giderek arttığı şu zamanlarda kişilerin paraya olan gereksinimleri iyiden iyiye arttı. Kendi müşterilerinin nakde olan gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak isteyen kamu bankaları Vakıfbank ve Halk Bankası da harekete geçerek, iki yeni kampanya haberi verdi. İşte kamu bankalarının harcadıkça kazandıran kampanyalarına dair ayrıntılar
Vakıfbank ve Halk Bankası, kendi kartlarını kullanan bireysel müşterilerine, aylık harcama tutarlarına bağlı olarak değişen tutarlarda armağan para ödemesi yapılacağını duyurdular.
Vakıfbank Sözünle Kazan Kampanyası 2022
Vakıfbank, durumu hazırda World özellikli kartını kullanan sahip olunan müşterilerinin aylık harcama sözü vermesine karşılık olarak armağan para tanımlaması yapılacağını belirtti.
12 aylık bir süreci içine alan kampanya dahilinde verdiği harcama sözü tutarlarına göre belirlenmiş olan armağan para tutarları, şu şekilde açıklandı:
- 1.000 TL'lik harcama sözüne: 50 TL veriliyor
- 1.500 TL'lik harcama sözüne: 75 TL veriliyor
- 2.000 TL'lik harcama sözüne: 100 TL veriliyor
- 3.000 TL'lik harcama sözüne: 150 TL veriliyor
- 5.000 TL'lik harcama sözüne: 250 TL veriliyor
- 7.500 TL'lik harcama sözüne: 375 TL veriliyor
- 10.000 TL'lik harcama sözüne: 500 TL veriliyor
Halk Bankası Sözünüze Bonus Kampanyası 2022
Halk Bankası Paraf kart kullanıcıları amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Yapılan aylık harcama tutarları ışığında bankaya 12 aylık bir harcama sözünün verilmesi kapsamında tasarlanmış olan Sözünüze Bonus kampanyasının ayrıntıları belli oldu.
Halk Bankası doğrultusundan oluşturulan bildirime göre alakalı Paraf kartı ile 12 ay boyunca, her ay belirli tutarda harcama yapacağının sözünü veren bütün müşterilere, şu para puan tanımlamalarının uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi:
- Aylık 2.500 TL'lik harcama sözüne: 150 TL alabilirsiniz
- Aylık 5.000 TL'lik harcama sözüne: 300 TL alabilirsiniz
- Aylık 7.500 TL'lik harcama sözüne: 500 TL alabilirsiniz
- Aylık 10.000 TL'lik harcama sözüne: 1.000 TL alabilirsiniz