Aylık 1000 TL ve 500 TL tutarında para verilecek! Başvuru için tek SMS yeterli oluyor! Almayan bin pişman!

Halk Bankası Sözünüze Bonus Kampanyası 2022

Halk Bankası Paraf kart kullanıcıları amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Yapılan aylık harcama tutarları ışığında bankaya 12 aylık bir harcama sözünün verilmesi kapsamında tasarlanmış olan Sözünüze Bonus kampanyasının ayrıntıları belli oldu.