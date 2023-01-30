Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2'şer 3'er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! 60 TL indirim geldi! Kampanyanın bitmesine son...
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 28-31 Ocak tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini vatandaşa duyurdu ve insanlar markete akın etti. İşte Tarım Kredi Market indirimli aktüel ürünler listesi.
30.01.2023 08:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 08:58
65 TL İNDİRİM
Yudum sıvıyağ birçok markette 200 TL'ye satılıyor. Tarım Kredi Markette satılan aynı marka yağ fiyatı ile karşılaştırıldığında insanlar 65 TL kâr elde edilmiş oluyor.