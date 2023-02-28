Atkı mont bere ne varsa hazırlayın. Gitti denen kış geri geliyor, gün gün saat verildi. Çok fena bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminleri son günlerde soğuk havaların etkisini göstermesiyle merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre hangi ilimizde yağış görüleceği belli oldu. Hafta sonuna kadar bazı illerimizde yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.