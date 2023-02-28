Atkı mont bere ne varsa hazırlayın! Gitti denen kış geri geliyor, gün gün saat verildi! Çok fena bastıracak!
Türkiye'deki hava durumu tahminleri, sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve diğer hava koşullarına ilişkin güncel bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcaklıklar şubat ayına göre yüksek derecelerde seyrederken bugün ülkemizin bazı bölgelerinde yağışlar ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarına kulak kesildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerini vatandaşlarla paylaştı.
28.02.2023 12:17 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:17
Atkı mont bere ne varsa hazırlayın. Gitti denen kış geri geliyor, gün gün saat verildi. Çok fena bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminleri son günlerde soğuk havaların etkisini göstermesiyle merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre hangi ilimizde yağış görüleceği belli oldu. Hafta sonuna kadar bazı illerimizde yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Marmara'da bu hafta bölge genelinde yağmur geçişleri var. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında seyredecek.
Bölgede bugün 17-20 derece arasında olan sıcaklık, yarın 20 dereceleri görecek. Eskişehir-Yozgat arasında yağmur bekleniyor.