Astrologlar uyardı! Güneş tutulmasında ilişkisi olanlar dikkat! Terazi, Aslan, Oğlak ve Yengeçler özellikle bunları yapmasın..

25 Ekim'de, 2022 yılının son güneş tutulması kendini kısmen Hindistan'da gösterecek. Bu gün tutulma meydana gelirken dört gezegen birleşecek. Tutulma Terazi burcunda gerçekleşecek ve Ay, Güneş, Ketu ve Venüs bu burçta hareket edecek. Astrologlar uyardı! Tutulmanın burçlara etkileri ortaya çıktı! O burçlar çok daha fazla etkilenecek. Hem yeni başlangıçlar hem de huzursuzluklar bizi bekliyor. İştegüneş tutulmasının burçlara etkileri ve konu hakkında merak edilenler...