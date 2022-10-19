Astrologlar uyardı! Güneş tutulmasında ilişkisi olanlar dikkat! Terazi, Aslan, Oğlak ve Yengeçler özellikle bunları yapmasın..
Yılda iki kez gerçekleşen güneş tutulmasına son 10 gün kaldı. Tutulmanın ilki 30 Nisan'da gerçekleşmişti, ikincisi ise 25 Ekim'de gerçekleşecek. Astrologlar ise güneş tutulması hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle o burçların dikkat etmesi gerektiği belirtildi. Tutulma Terazi burcunda gerçekleşecek ve Ay, Güneş, Ketu ve Venüs bu burçta hareket edecek. Güneş tutulması sırasında insanların birden fazla yangın, hırsızlık ve huzursuzluk ve deprem gibi felaketlerle karşılaşacağı iddia ediliyor. İşte Astrologlar tarafından yapılan uyarılar...
25 Ekim'de, 2022 yılının son güneş tutulması kendini kısmen Hindistan'da gösterecek. Bu gün tutulma meydana gelirken dört gezegen birleşecek. Tutulma Terazi burcunda gerçekleşecek ve Ay, Güneş, Ketu ve Venüs bu burçta hareket edecek. Astrologlar uyardı! Tutulmanın burçlara etkileri ortaya çıktı! O burçlar çok daha fazla etkilenecek. Hem yeni başlangıçlar hem de huzursuzluklar bizi bekliyor. İştegüneş tutulmasının burçlara etkileri ve konu hakkında merak edilenler...
KOÇ: 21 MART - 19 NİSAN
Kişisel hayatınız rahatsız edici bir dönemden geçiyor. Bu, evlilik birliği, ortaklıklar ve ev hayatı açısından acıya neden olur. Finansal olarak yeni bir düşüş yaşayacaksınız. İş yerindeki ortaklıklar neredeyse boşa çıkıyor. Günlük harcamalar büyük ölçüde kötü yönetilecektir.
TAVSİYE: Gereksiz masraftan kaçının ve yoga, ibadet gibi uygulamalarla kendinizi mental anlamda rahatlatın.
BOĞA: 20 NİSAN - 20 MAYIS
Bu süre zarfında sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yasal olarak da zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Şimdiye kadar bastırılan endişeler ve gerilimler, mevcut sorunların katlanarak artması nedeniyle aniden yeniden ortaya çıkıyor. Yurtdışı seyahat hedefleriniz varsa, bu sefer onları gerçekleştirebileceksiniz. Öğrenciler, özellikle yurtdışında eğitim almayı düşünenler hayallerini gerçekleştireceklerdir.
TAVSİYE: Sevdiklerinizle çatışmalardan ve anlaşmazlıklardan kaçının.
İKİZLER: 21 MAYIS - 20
Çocuklarınızın hayatındaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır. Öngörülemeyen ek masraflar ve parasal sorunlar sizi çıkmaza sokabilir. Lehinize çözülmesi gereken önemli bir konu gereksiz yere ertelenir ve sonuçlar beklentilerinizi karşılayamayabilir. Ailenizle ve eşinizle uyumlu bir ilişki kurmak için mutlaka dışarıdan yardıma ihtiyacınız var.
TAVSİYE: Eğitime odaklanmanız ve yeni başlangıçları ertelemeniz gerekiyor.
YENGEÇ: 21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ
Bu süre, beklemeye alınan herhangi bir görevi sürdürmek için uygundur. Bu sefer gerçek varlıklara yatırım yapacaksınız. Hukuk davaları lehinize sonuçlanacaktır. İş yerinizde aleyhinize bazı siyasi gelişmeler sizi şaşırtacak. Kariyeriniz siyasetle bağlantılıysa, başarılı olursunuz, ancak başkalarının görüşlerine kolayca kapılırsınız. İyi kazanmaya daha fazla odaklanacaksınız ve pratik zihniyetiniz sadece size iyi yardımcı olacaktır.
TAVSİYE: Güvenlik açıklarınızı göstermeyin. Hassas konuları kimsenin yanında tartışmayın.