Asgari ücret zammında son detaylar açıklandı: Bu beklenti karşılanacak mı? 2022 asgari ücrette büyük sürpriz!
Türkiye'de 2022 yılının ilk 5 ayında görülen enflasyon, her kesimden vatandaşın alım gücünü ciddi oranda düşürdü. Enflasyon etkisi ve döviz kurunda da yaşanan ataklar nedeniyle piyasalarda birçok ürünün fiyatı da artış gösterdi. Temmuz ayında memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon rakamlarına göre en az yüzde 35'in üzerinde ciddi bir zam yapılacak. Toplumun geniş bir kesimini oluşturan asgari ücretlerin ise beklentisi artmış durumda.
Emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları enflasyon farklı ve maaş zammının dışında, toplumun geniş bir kesimini kapsayan asgari ücretlilerin de ara zam beklentileri dikkat çekiyor. Artan enflasyon altında ezilen milyonlarca vatandaş için maaş zammı ile çözüm üretilmesi bekleniyor. Asgari ücrete zam olup olmayacağı konusu ise henüz tam olarak netlik kazanmadı! Asgari ücret ara zammı için kritik mesai her an başlayabilir. İşte detaylar
Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
Asgari ücrete olası bir ara zam yapılmasına ilişkin hükümet temsilcilerinden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili kritik detaylara değindi.
Benzer şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirileceğini ifade eden Kurtulmuş, enflasyonun orta vadede düşürülmesi için adımlar atılacağına da işaret etti. Asgari ücrette yapılacak zam oranı ise merakla bekleniyor.
Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Var Mı?
Milyonlarca vatandaş düşen alım gücünün az da olsa etkisinin kırılması için Temmuz ayında maaşlara zam bekliyor.
Asgari ücret tutarı, aralık ayında düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belirlenmişti Yılda bir kere yapılan asgari ücret toplantısının ardından, enflasyon oranlarının bir hayli artmasının ardından ara zam gündeme geldi.