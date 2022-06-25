Asgari ücret zammında son detaylar açıklandı: Bu beklenti karşılanacak mı? 2022 asgari ücrette büyük sürpriz!

Emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları enflasyon farklı ve maaş zammının dışında, toplumun geniş bir kesimini kapsayan asgari ücretlilerin de ara zam beklentileri dikkat çekiyor. Artan enflasyon altında ezilen milyonlarca vatandaş için maaş zammı ile çözüm üretilmesi bekleniyor. Asgari ücrete zam olup olmayacağı konusu ise henüz tam olarak netlik kazanmadı! Asgari ücret ara zammı için kritik mesai her an başlayabilir. İşte detaylar