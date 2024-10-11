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Arnavutluk vize istiyor mu? 2024 vizesiz gidilecek ülkeler: Sömestr tatili için alternatif rotalar! Bilet fiyatları dipteyken...

Kış ayı ve sömestr tatilinin yaklaşmasıyla beraber yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar şimdiden vizesiz gidilecek ülkeleri araştırmaya başladı. Araştırılan listedeki bir çok ülke sadece kimlikle 30 ila180 gün arasında vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Uçak biletleri dip fiyatlara ulaşmışken hangi ülkelere vizesiz giriş yapılabilir? İşte 2024 yılında vizesiz gidilecek ülkeler..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:54
Arnavutluk vize istiyor mu? 2024 vizesiz gidilecek ülkeler: Sömestr tatili için alternatif rotalar! Bilet fiyatları dipteyken...

Hava yolu şirketleri yıl sonu kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Pegasus'un yaptığı kampanyanın ardından gözler 2024 sömestr tatili için gidilebilecek rotalara çevrildi. Bu noktada kolay ulaşım, düşük maliyet ve vize şartı aranmayan ülkeler öne çıkıyor. Peki 2024- 2025 vizesiz gidilecek ülkeler hangileri? İşte merak edilen o liste...

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Arnavutluk vize istiyor mu? 2024 vizesiz gidilecek ülkeler: Sömestr tatili için alternatif rotalar! Bilet fiyatları dipteyken...

Sömestr tatili için vizesiz rotalar

Sonbahar ve kış tatilleri için vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında Güney Kore, Singapur, Şili, Japonya, Sri Lanka, Tayland, Tayvan ve Vietnam gibi seçenekler mevcut. Bu rotalar hem kültürel zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Arnavutluk vize istiyor mu? 2024 vizesiz gidilecek ülkeler: Sömestr tatili için alternatif rotalar! Bilet fiyatları dipteyken...

Kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler hangileri?

Türk vatandaşları belirli ülkelere pasaport zorunluluğu olmadan sadece kimlikle seyahat edebiliyor. Listedeki bu ülkeler arasında Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Ukrayna gibi rotalar bulunuyor.

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