ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023! Arife gecesi 4, 8, 10, 12 rekat namaz, 50 ihlas nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Tövbe, Şükür, Duha, Tesbih, Mahsus namazı kılınışı!

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."