ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ 2023! Arife gecesi 4, 8, 10, 12 rekat namaz, 50 ihlas nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Tövbe, Şükür, Duha, Tesbih, Mahsus namazı kılınışı!
Müslüman alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Arife gününde hangi ibadetler yapılır merakla araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Arife günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bayramın müjdeleyicisi olarak kabul edilen bu günde çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar, okunacak dualar var mı, hangileri merak ediliyor. Peki Arife gününde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Arife Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 4-10-12 rekatlık namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Tövbe, Şükür, Duha, Tesbih, Mahsus namazı kılınışı!
27.06.2023 08:11 - Son Güncelleme: 27.06.2023 08:11
2023 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram öncesi Arife Günü de 27 Haziran'a den geliyor. Müslüman alemi için en önemli günlerden biri de Arefe gününde yapılması gereken ibadetler gündeme geldi. Peki Arife günü ibadetleri nelerdir? Arife gecesi 4, 8, 10, 12 rekat namaz, 50 ihlas nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Tövbe, Şükür, Duha, Tesbih, Mahsus namazı kılınışı!
Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere
'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.