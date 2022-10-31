Araba renginizi seçin kişiliğiniz ortaya çıksın! Kırmızılar özgür ve lüks düşkünü! Beyaz renk otomobili olanlar...

MAVİ RENKTE BİR ARABAYI TERCİH EDENLER

Mavi rengini seçen kişiler bu hayatta hem güvenen hem de güvenilir kişi oluyorlar. Mavi rengi iyimser dürüst açık görüşlü olduğunuzu ifade ediyor. Aynı zamanda ne dışarıda ne içeride olmayı çok seviyorsunuz. Yaptığınız işlerde ya da kendiniz ile ilgili özellikler konusunda iltifat almayı seviyorsunuz. Kavgadan uzak sakin ve barışçıl bir hayatı tercih ediyorsunuz.