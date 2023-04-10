Ankara AK Parti milletvekili adayları 2023 isim listesi! AK Parti Ankara 1. 2. 3. Bölge milletvekili adayları kim oldu? Mamak, Çankaya, Keçiören...
AK Parti milletvekili adayları il il belli oldu. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken son dakika gelişmeler de peş peşe geldi. Buna göre 28. dönem AK Parti milletvekili aday listesi yayımlandı. Peki AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler oldu? Aday sayısı kaç? Listeye göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Mamak, Çankaya, Keçiören, Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle...
10.04.2023 10:46 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:49
14 Mayıs seçimi için geri sayım devam ederken AK Parti milletvekili adayları listesi de netleşti. Bu noktada internet arama motorlarında "Ankara AK Parti milletvekili adayları 2023 isim listesi" sıkça araştırılıyor. Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği AK Parti aday listesi il il ve isim isim olarak açıklandı. Peki AK Parti Ankara 1. 2. 3. Bölge milletvekili adayları kim oldu? Ankara 1. 2. 3. Bölge neresi?
ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar
ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar