Ankara AK Parti milletvekili adayları 2023 isim listesi! AK Parti Ankara 1. 2. 3. Bölge milletvekili adayları kim oldu? Mamak, Çankaya, Keçiören...

14 Mayıs seçimi için geri sayım devam ederken AK Parti milletvekili adayları listesi de netleşti. Bu noktada internet arama motorlarında "Ankara AK Parti milletvekili adayları 2023 isim listesi" sıkça araştırılıyor. Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği AK Parti aday listesi il il ve isim isim olarak açıklandı. Peki AK Parti Ankara 1. 2. 3. Bölge milletvekili adayları kim oldu? Ankara 1. 2. 3. Bölge neresi?