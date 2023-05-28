ANKA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs ANKA TV 2. tur CANLI OY ORANLARI ANLIK! Anka Haber Ajansı Cumhurbaşkanı son seçim sonuçları canlı takip ekranı!
Anka seçim sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 28 Mayıs 2023 Pazar gübü Cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başladı. Anka Haber Ajansı Cumhurbaşkanı son seçim sonuçları canlı takip ekranı haberimizde...
28.05.2023 16:53 - Son Güncelleme: 28.05.2023 16:53
28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI!
Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı. "Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 28 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr seçim ekranında olacak.
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