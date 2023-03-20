Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... Nisan ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatile Ramazan Bayramı keyfi cabası! MEB son dakika açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel açıkladı! MEB son dakika duyurular yakından takip edilirken flaş gelişme yaşandı. Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca öğrenci Nisan ara tatili hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Her yıl ikinci dönemde öğrenciler ara tatil yapıyordu. Ancak bu yıl deprem dolayısıyla öğrenciler ikinci döneme geç başladı. Gözler bu kez ara tatilinin iptal olup olmadığı konusunda bilgilere çevrildi. Peki Nisan ara tatili iptal mi, olacak mı? Nisan ara tatili 2023 ne zaman? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise.
Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıfları ilgilendiriyor. Son dakika milyonlarca öğrenci bekliyordu, Nisan ara tatil tarihi belli oldu. Ara tatile ek, Ramazan Bayramı tatili öğrencileri mutlu edecek. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ikinci dönem derslerin geç başlaması Nisan ara tatilin de durumunu gündeme taşıdı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler sıça Nisan ara tatilinin son durumunu sorguluyor. Peki Nisan ara tatili ertelendi mi, iptal mi oldu? Ramazan Bayramı ile birleştirilecek mi? İşte MEB Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika gelişmeler.
İkinci dönemin geç başlaması sonrası Nisan tatilinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Depremin ardından 20 Şubat'ta 71 ilde okullar açılmıştı. Son olarak da Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlandı. Ancak depremin en çok etkilendiği iller olan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da okullar henüz açılmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatillerin il bazında mı yapılacağını tartışıyor. Peki Nisan ara tatil tarihi değişecek mi?
Okullarda birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde uygulandı. Bu yıl MEB'in dönem başında açıkladığı çalışma takvimine göre ara tatil ve Ramazan bayramı tatili birleşiyor.