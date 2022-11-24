Altın sarısı ve efsane lezzetli! Çıtır Çıtır patates kızartması meğer çok kolaymış! Lastik gibi uzayan yağlı ev patatesinden sıkılanlara...
Evde yağla dolu içi geçmiş patateslerden sıkıldınız mı? İşte evde yapılan çıtır çıtır patates kızartması tarifi...
Kahvaltıda, akşam yemeğine yardımcı olarak sürekli tercih edilen ve 7'den 70'e herkesin sevdiği atıştırmalıklar arasında yer alan patates kızartmasını tam istediğiniz gibi yapamıyor olabilirsiniz. Evde yapılan patates kızartması restoranların aksine çok daha yağlı ve yumuşak oluyor. Peki size evde çıtır çıtır altın sarısı patates yapabileceğinizi söylesek? Hem de oldukça kolay bir yöntemle leziz bir kızartma ortaya çıkarabilirsiniz. İşte detaylar...
PATATES KIZARTMASINA NEDEN SİRKE KONUR?
Patateslerin daha sert ve kıtır olmasının bir diğer yolu da patatesleri içine birkaç damla sirke damlatılmış soğuk suda biraz bekletmek. Bir süre bu karışımda bekleyen patateslerin daha sert ve diri hale geldiğini görebilirsiniz. Patateslerinizi dondurarak da kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz.
PATATES TUZ NE ZAMAN ATILIR?
Patateslerinizi kızartmadan önce içine tuz eklediğiniz maden suyunda yarım saat kadar bekletirseniz çıtır çıtır patateslere kolayca kavuşabilirsiniz. Soda ve tuz yerine içine bir kaşık sirke damlatılmış soğuk sudan da faydalanabilirsiniz. Limon da aynı şekilde patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor.
FRANSIZ PATATESİ NASIL YAPILIR?
Patateslerin ince olması ve suyun soğuk olması önemli. Beklettiğiniz patatesleri alıp nişastası gidene kadar yıkayıp süzün ve iyice kurulayın. Derin bir tencerede kızdırılmış bolca yağda iyice kızarıp kıtır kıtır olana kadar kızarıp havlu kağıt serili tabak üzerine alın. Sonra sıcakken üzerine tuz ve karabiber serpin.