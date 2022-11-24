Altın sarısı ve efsane lezzetli! Çıtır Çıtır patates kızartması meğer çok kolaymış! Lastik gibi uzayan yağlı ev patatesinden sıkılanlara...

Kahvaltıda, akşam yemeğine yardımcı olarak sürekli tercih edilen ve 7'den 70'e herkesin sevdiği atıştırmalıklar arasında yer alan patates kızartmasını tam istediğiniz gibi yapamıyor olabilirsiniz. Evde yapılan patates kızartması restoranların aksine çok daha yağlı ve yumuşak oluyor. Peki size evde çıtır çıtır altın sarısı patates yapabileceğinizi söylesek? Hem de oldukça kolay bir yöntemle leziz bir kızartma ortaya çıkarabilirsiniz. İşte detaylar...