Altın fiyatları duman etti! Bir gecede tüm hesaplar karıştı; O şifre verildi! Altın gramı ne kadar? 22 ayar bileziğin gramı kaç para?
Bir gecede tüm hesaplar karıştı; O şifre verildi! Altın fiyatları duman etti! Spot altın, yatırımcıların merkez bankaları doğrultusundan fiyat baskılarını denetim altına alabilmek bağlamında laşma politikaları ve bu hamlelerin küresel büyüme üzerindeki tesirlerini öneme almasıyla ay süresince dar bir bantta prosedür gördü. Reel ABD tahvil getirileri de Çarşamba günü geriledi.
Bir gecede tüm hesaplar karıştı; O şifre verildi! Altın fiyatları duman etti! Altın, Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinde resesyon riski bulunduğu ve yumuşak inişin zorlu olacağına dair açıklamalarıyla yatay seyrini sürdürdü. Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sert faiz artışlarının ABD'de bir resesyona sebep olma ihtimalini kabul etmesi ardından yatırımcıların ekonomik küçülmeye dair büyüyen kaygıları değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. Güne 1.837 dolardan başlayan altın 1.834 dolar düzeyi çevresinde denge kazandı. Öte yandan yasalar Eksperi İslam Memiş, altın fiyatları için günü yaşanan düşüşün sonrasında takipçilerine seslendi. Memiş, altın ve dolar yatırımcısına değişik bir taktik vereceğini belirterek tarihi açıkladı.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada enflasyonun ABD ekonomisine eklemlenme riski bulunduğuna vurgu yapan ve "yumUşak iniş" gerçekleştirmenin çok zorlu olacağını bildiren Powell yetkililerin faiz artışlarının makul olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. Federal Açık Pazar Komitesi geçen hafta faizleri 75 baz puan artırarak 1994'ten beri en büyük faiz yükselişinı gerçekleştirmiş ve Başkan Powell bir ileri toplantı amacıyla ikinci bir 75 baz puan ya da 50 baz puanlık bir yükselişin işaretlerini vermişti.
Macquarie Group stratejistlerinin 21 Haziran'da geçtikleri bir bilgi notunda, "Para politikalarının rahatlatıcı olmaktan sıkılaşmacı bir hal alması ve kuvvetli enflasyonun reel gelir ve itimat üzerindeki etkisi nedeniyle aralarında ABD, İngiltere, euro bölgesi ve Japonya'nın da bulunduğu başlıca ekonomilerden bazılarının 12-18 ay içersinde resesyona girmesi bekleniyor" ifadelerini yer verildi. Uzmanlar teknik göstergelerin altının yakın vadede 1.820 dolar oranına yakın bir taban görebileceğini lakin pazarının orta vadede pozitif bulunduğunu belirtiyor.
Altın fiyatlarında FED etkisi
Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba ve perşembe günü yaptığı açıklamalar etkisini sürdürüyor. Powell, çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada resesyon riski bulunduğunu fakat şu an yüksek olmadığını belirtirken; "Enflasyon bizi yukarıya yönlü şaşırttı, daha çok sürprizle de karşılaşabiliriz" şeklinde açıklamıştı.