Altın fiyatları duman etti! Bir gecede tüm hesaplar karıştı; O şifre verildi! Altın gramı ne kadar? 22 ayar bileziğin gramı kaç para?

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada enflasyonun ABD ekonomisine eklemlenme riski bulunduğuna vurgu yapan ve "yumUşak iniş" gerçekleştirmenin çok zorlu olacağını bildiren Powell yetkililerin faiz artışlarının makul olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. Federal Açık Pazar Komitesi geçen hafta faizleri 75 baz puan artırarak 1994'ten beri en büyük faiz yükselişinı gerçekleştirmiş ve Başkan Powell bir ileri toplantı amacıyla ikinci bir 75 baz puan ya da 50 baz puanlık bir yükselişin işaretlerini vermişti.