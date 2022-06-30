Altın 60 gün sonra bu fiyatı görecek! Tahminleri bir bir çıktı! Flaş açıklama yaptı! Hemen bu rakamlara bakın! Gram altın fiyatı bugün kaç para?
Son günlerde sık sık gündeme gelen dolar kurundaki düşüş gram altını da oldukça etkilemiş durumda. İslam Memiş gram altınla alakalı çok mühim açıklamalar yaptı. Altının 2 ay sonra bu rakamı göreceği rakamı aktaran Memiş'ten yatırımcılara çok mühim uyarılar da geldi... Altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmeleri 30 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Birçok vatandaş internette tetkik yapıyor. Peki 30 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları...
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş gram altınla alakalı çok mühim açıklamalar yaptı. Altının 2 ay sonra bu rakamı göreceği rakamı aktaran Memiş'ten yatırımcılara çok mühim uyarılar da geldi. Yatırımcıların gözdesi gram altınla alakalı mühim açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş gram altının 950 – 1000 TL arasında olacağını belirtmişti. Gram altında 1022 liradan çıkış yaptıklarını ifade eden İslam Memiş, " 950-1000 liradan yerine koyacağımızı söylemiştik, sözümüz yerine geldi." dedi.
950 LİRANIN ALTINDA GRAM ALTIN BULAMAYACAKSINIZ
Altın onsta yukarıya yönlü hareket gelirse gram doğrultusunda düşüşlerin sınırlı olacağını ifade eden İslam Memiş, Temmuz ve ağustos ayında takip edeceği destek düzeyinin 950 lira olduğunu söyleyerek, "900'ün altında gram altın bulamayacaksınız iddiasına girmiştim mayıs ayında. Şimdi iddiam şu, 950 lira düzeyi altında gram altın bulamayacaksınız" dedi.
ALTIN FED YETKİLİLERİNİN RESESYON YORUMLARIYLA DURULDU
Bazı Fed yetkilileri çoğalan faizlere karşın resesyon tehlikesini düşük gördüğüne dair açıklamalarda bulunurken, altında iki günlük düşüş durdu. Spot altın, çoğalan faiz oranları nedeniyle art arda üçüncü ayını da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Yine de agresif artışların ekonomik bir yavaşlama yaşanacağına dair kaygılar güvenilir varlık amacıyla talep oluşturmaya devam ediyor.