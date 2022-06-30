Altın 60 gün sonra bu fiyatı görecek! Tahminleri bir bir çıktı! Flaş açıklama yaptı! Hemen bu rakamlara bakın! Gram altın fiyatı bugün kaç para?

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş gram altınla alakalı çok mühim açıklamalar yaptı. Altının 2 ay sonra bu rakamı göreceği rakamı aktaran Memiş'ten yatırımcılara çok mühim uyarılar da geldi. Yatırımcıların gözdesi gram altınla alakalı mühim açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş gram altının 950 – 1000 TL arasında olacağını belirtmişti. Gram altında 1022 liradan çıkış yaptıklarını ifade eden İslam Memiş, " 950-1000 liradan yerine koyacağımızı söylemiştik, sözümüz yerine geldi." dedi.