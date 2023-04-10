AK Parti İzmir milletvekili adayları 2023 TAM LİSTE | İzmir 1. 2. Bölge AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu mu? Ödemiş, Bornova, Karşıyaka..

Son dakika haberine göre; AK Parti'de aday isimleri netleşti. Listeye göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da İzmir 2. Bölge 1. sıradan aday oldu. İşte İzmir ilçe ilçe AK Parti milletvekili adayları isim listesi...