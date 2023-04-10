AK Parti İzmir milletvekili adayları 2023 TAM LİSTE | İzmir 1. 2. Bölge AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu mu? Ödemiş, Bornova, Karşıyaka..
Ak Parti İzmir milletvekili aday listesi netleşti. 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu liste Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Listede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan gibi isimler de yer alıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu." dedi. İşte İzmir 1. 2. Bölge AK Parti milletvekili aday listesi!
10.04.2023 11:17 - Son Güncelleme: 10.04.2023 11:17
Son dakika haberine göre; AK Parti'de aday isimleri netleşti. Listeye göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da İzmir 2. Bölge 1. sıradan aday oldu. İşte İzmir ilçe ilçe AK Parti milletvekili adayları isim listesi...
Partilerin il il milletvekili aday listeleri yayımlanırken, İzmir'in 1. 2. bölgelerinin neresi olduğu da merak konusu oldu. İşte İzmir'in 1. ve 2. seçim bölgeleri...
İZMİR 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla