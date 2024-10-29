SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

Ağır abi sözleri: Laf sokucu, en ağır, anlamlı, derin dizi sözleri ve alıntılar! Eski sevgiliye, arkadaşa, düşmana...

Sosyal medya ya da sms yoluyla paylaşılacak laf sokmalık ağır sözler sıklıkla araştırılıyor. Birçok kişinin araştırmaları arasında yer alan bu sözler merak konusu. Eski sevgiliye, kavga edilen arkadaşa ya da sevilmeyen kişilere tepki olarak söylenebilecek ağır abi dizi sözleri ve alıntıları bir araya getirdik. İşte 2024 yılının en çok beğenilen anlamlı ve göndermeli mesajları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 14:08 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 15:32
Ağır abi sözleri: Laf sokucu, en ağır, anlamlı, derin dizi sözleri ve alıntılar! Eski sevgiliye, arkadaşa, düşmana...

2024 yılının en ağır abi dizi sözlerini ve alıntılarını bir araya getirdik. İşte laf sokmalık, en ağır, anlamlı ve derin sözler... Eski sevgiliye, sinsi arkadaşa ve düşmana söylenebilecek en okkalı sözler...

Ağır abi sözleri: Laf sokucu, en ağır, anlamlı, derin dizi sözleri ve alıntılar! Eski sevgiliye, arkadaşa, düşmana...

Çukur- İdris

"Beni anlamak için çok düşünmene gerek yok; biraz cesaret yeter."

Ağır abi sözleri: Laf sokucu, en ağır, anlamlı, derin dizi sözleri ve alıntılar! Eski sevgiliye, arkadaşa, düşmana...

Kurtlar Vadisi- Cengiz

"Seninle aynı havayı solumak, nefesimi boşa harcamak gibi."

SON DAKİKA