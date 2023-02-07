AFAD Deprem Yardımı Hesap IBAN Numarası: Deprem bağışı para yardımı nasıl yapılır? AFAD SMS mesaj ile deprem bağışı yapma: Deprem yaz 1866'ya gönder! Battaniye, kumanya...
AFAD deprem yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutucu depremlerin ardından 10 ilde yıkım ve can kaybı yaşanıyor. Bölgedeki depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlar ise bu noktada 'AFAD deprem yardımı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD SMS mesaj ile deprem bağışı yapma ekranı haberimizde...
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu. Peki, Deprem bağışı para yardımı nasıl yapılır? İşte adım adım aşamalar...
SMS İLE AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
AFAD resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.
Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın iş birliğinde devam etmektedir.
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.