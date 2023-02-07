AFAD Deprem Yardımı Hesap IBAN Numarası: Deprem bağışı para yardımı nasıl yapılır? AFAD SMS mesaj ile deprem bağışı yapma: Deprem yaz 1866’ya gönder! Battaniye, kumanya...

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu. Peki, Deprem bağışı para yardımı nasıl yapılır? İşte adım adım aşamalar...