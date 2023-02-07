AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı DEPREM BAĞIŞ LİSTESİ | 7 Şubat 2023 deprem bağış ve yardım kampanyaları! SMS, para, bez, kıyafet, yemek yardımı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. AFAD deprem yardımı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, 10 ilde ciddi hasar ve can kaybına neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremle birlikte araştırılmaya devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz çalışmalarını sürdürürken, diğer illerdeki vatandaşlar, AFAD bağış yardımı ile bağış yapmak istiyorlar. AFAD sosyal medya hesaplarından deprem bölgelerine yapılacak yardımlar için SMS numarası ve banka bilgilerini paylaştı. AFAD, Ahbab, TDV, Kızılay, Müge Anlı bağış kampanyaları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte güncel deprem yardım ve bağış kampanyaları...
07.02.2023 10:33 - Son Güncelleme: 07.02.2023 10:33
MÜGE ANLI DEPREM BAĞIŞI İÇİN IBAN NUMARASI VERDİ
Müge Anlı deprem yardımı nasıl yapılır sorusu da vatandaşların araştırdığı konular arasında yer aldı. Müge Anlı'nın başlattığı deprem bölgesine yardım kampanyasına bağışta bulunmak için Müge yazığ 2868'e mesaj atabilirsinizi. Diğer yandan Müge Anlı'nın paylaştığı, TR83 0001 0024 8700 0018 6868 02 IBAN numarasına da bağışta bulunabilirsiniz.