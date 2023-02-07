AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı DEPREM BAĞIŞ LİSTESİ | 7 Şubat 2023 deprem bağış ve yardım kampanyaları! SMS, para, bez, kıyafet, yemek yardımı...

MÜGE ANLI DEPREM BAĞIŞI İÇİN IBAN NUMARASI VERDİ

Müge Anlı deprem yardımı nasıl yapılır sorusu da vatandaşların araştırdığı konular arasında yer aldı. Müge Anlı'nın başlattığı deprem bölgesine yardım kampanyasına bağışta bulunmak için Müge yazığ 2868'e mesaj atabilirsinizi. Diğer yandan Müge Anlı'nın paylaştığı, TR83 0001 0024 8700 0018 6868 02 IBAN numarasına da bağışta bulunabilirsiniz.