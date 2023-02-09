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Haberler Trend İhtiyaç listesi... AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir?

İhtiyaç listesi... AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir?

PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo deprem yardımı için ücretsiz taşıma sağlayacaklarını bildirdi. Peki, PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? İşte detaylar.

takvim.com.tr
09.02.2023 09:32 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:32
AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? İhtiyaç listesi...

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından birçok firma seferber oldu. PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo deprem yardımı için ücretsiz taşıma sağlayacaklarını duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı sağladığını duyurdu. Peki, PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, e-Devlet deprem yardımı nasıl gönderilir? İşte detaylar...

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AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? İhtiyaç listesi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli bir yöntem sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? İhtiyaç listesi...

Ayrıca PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı için ihtiyaçları ücretsiz olarak taşıyacaklarını duyurdular. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, e-Devlet deprem yardımı nasıl gönderilir, ihtiyaç listesi neler? İşte, deprem bağış kampanyası kapsamında bilgiler...

AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? İhtiyaç listesi...

E-DEVLET DEPREM BAĞIŞ YARDIMI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin depremzedelere yönelik ikinci hizmeti, nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir? İhtiyaç listesi...

e-Devlet Kapısı'nda AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetleri erişime açıldı.

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