İhtiyaç listesi... AFAD 20 TL yardım nasıl yapılır? e-Devlet deprem bağış ekranı: PTT, Trendyol, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Migros deprem yardımı nasıl gönderilir?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli bir yöntem sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.