İFTAR MENÜSÜ örneği! A'dan Z'ye iftarda olması gerekenler! Bu sofrayı kimse unutmayacak! Kalabalık aileler, misafir ağırlayanlar dikkat!

Heyecanla beklenen Ramazan geldi çattı. Sahurlar yapıldı, niyetler edildi ve İslamiyet'in farz kıldığı mühim ibadetler arasında yer alan oruç ibadeti başladı. Ramazan ayında ne pişireceğini bilmeyenler için ilk güne özel menüyü sizler için derledik. İşte ilk gün için hazırlayacağınız mükemmel iftar menüsü...