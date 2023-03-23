İFTAR MENÜSÜ örneği! A'dan Z'ye iftarda olması gerekenler! Bu sofrayı kimse unutmayacak! Kalabalık aileler, misafir ağırlayanlar dikkat!
İftar menüsü örneği yapacak yemek bulamayanlar tarafından merak ediliyor.
23.03.2023 11:39 - Son Güncelleme: 23.03.2023 11:39
Heyecanla beklenen Ramazan geldi çattı. Sahurlar yapıldı, niyetler edildi ve İslamiyet'in farz kıldığı mühim ibadetler arasında yer alan oruç ibadeti başladı. Ramazan ayında ne pişireceğini bilmeyenler için ilk güne özel menüyü sizler için derledik. İşte ilk gün için hazırlayacağınız mükemmel iftar menüsü...