A101, BİM, ŞOK 28-31 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler çıktı, 3 markette dev indirim başladı! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, çeyizlik ürünler...

BİM, ŞOK, A101 marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM, ŞOK, A101 marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde diye soranlara yanıt aktüel kataloğu ile geldi. Ayçiçek yağı, salça, pirin., deterjan, tuvalet kağıdı, beyaz eşya, tekstil ürünleri ve elektronik ürünlerde dev kampanya başladı. Selpak 8'li kağıt havlu 4 TL, kuru fasülye 33,95 TL, Piyale un 49,95 TL, 5 litrelik Vera ayçiçek yağı 134 TL'ye düştü. Çeyizlik ürünlerde de dev kampanya başladı. İşte BİM, ŞOK, A101 28 Mart 2023 fiyat listesi...