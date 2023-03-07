A101 6-9 Mart 2023 kataloğu! İndirimleri kaçıran başını yer! A101’de 100’den fazla üründe fiyatlar düştü! El mikseri, porselen, sahan set...

A101'de bu hafta ağızları açık bırakan indirimler yer alıyor. Bugün yayımlanan ürünler arasında çay, kağıt havlu, çiçek balı gibi gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra çeyizlik ürünler de yer alıyor. 9 Mart'ta itibaren kotuk takımı, biisklet, nevresim seti, bahçe ihtiyaçları, masa takımı, fincan takımı, blender seti, dikiş makinesi, el mikseri, elektrikli süpürge, tost makinesi, çay makinesi satışa çıkacak. Kaçıranlar başını yiyecek! Peki bu hafta başka hangi ürünler indirimde, fiyatlar ne kadar düştü? İşte A101 6- 10 ve 9 Mart 2023 kataloğu fiyat listesi.