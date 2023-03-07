A101 6-9 Mart 2023 kataloğu! İndirimleri kaçıran başını yer! A101'de 100'den fazla üründe fiyatlar düştü! El mikseri, porselen, sahan set...
A101'de bu hafta neler var neler! Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Hem gıda hem beyaz eşya, hem mobilyada, hem de elektronik ürünlerde indirim başladı. El mikseri, porselen kahvaltı tabağı çeşitleri, fincan takımı, tencere seti fiyatları alaşağı oldu. Bu hafta A101'de giden eli boş dönmeyecek! İşte indirime giren ürünlerin tümü A101 6-9 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.
07.03.2023 10:01 - Son Güncelleme: 07.03.2023 10:01
A101'de bu hafta ağızları açık bırakan indirimler yer alıyor. Bugün yayımlanan ürünler arasında çay, kağıt havlu, çiçek balı gibi gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra çeyizlik ürünler de yer alıyor. 9 Mart'ta itibaren kotuk takımı, biisklet, nevresim seti, bahçe ihtiyaçları, masa takımı, fincan takımı, blender seti, dikiş makinesi, el mikseri, elektrikli süpürge, tost makinesi, çay makinesi satışa çıkacak. Kaçıranlar başını yiyecek! Peki bu hafta başka hangi ürünler indirimde, fiyatlar ne kadar düştü? İşte A101 6- 10 ve 9 Mart 2023 kataloğu fiyat listesi.