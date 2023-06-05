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9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

Bilim insanları tarafından ciddi bir tehdit olarak kabul edilen küresel ısınma için alınan önlemler gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. Küresel ısınmanın etkileri gelecek yıllarda dünya haritasını değiştirecek. Uzmanlar küresel ısınmanın birçok felakete neden olabileceği konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa bu şehirler sular altında kalacak.

05.06.2023 14:56 - Son Güncelleme: 05.06.2023 14:56
9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

Bilim insanları küresel ısınmaya bağlı olarak buzullardaki erimenin deniz seviyesinde yükselmeye neden olduğunu ve bu durumun kıyı bölgelerinde sular altında kalma riskini artırdığını belirtiyor. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceği paylaşıldı. Özellikle 9 şehir için tehlike çanları çalıyor.

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9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

9 ŞEHİR İÇİN KORKUNÇ SENARYO

Ne yazık ki her geçen gün dünya kötü bir sona doğru ilerliyor.

9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor.

9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak.

9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa Amsterdam, Şangay ve Bangkok gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.

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