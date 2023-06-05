9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! 2035 yılına kadar önleminizi alın! Bu şehirlerden geriye hiçbir şey kalmayacak

Bilim insanları küresel ısınmaya bağlı olarak buzullardaki erimenin deniz seviyesinde yükselmeye neden olduğunu ve bu durumun kıyı bölgelerinde sular altında kalma riskini artırdığını belirtiyor. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceği paylaşıldı. Özellikle 9 şehir için tehlike çanları çalıyor.