9 saniyede bulamayacağınıza varız. Domateslerin içindeki 3 çileği bulan küresel çaptaki rekoru kırıyor. Bugünkü optik illüzyon domateslerin yoğunlukla yer aldığı bir görsel olarak paylaşıldı. Burada diğer meyvelerden farklı olan 3 çileği bulmanız gerekiyor. Ancak resimde domates ve çilekler birbirine o kadar benziyor ki bu yüzden zorluk seviyesi oldukça yüksek. Eğer kendinize güveniyorsanız hemen aramaya başlayabilirsiniz.