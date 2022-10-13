9-5 İŞİM OLSUN diyene müjde! Hemen online başvurun... TCDD 7.500 TL maaşla personel alımı! SON 4 GÜN!
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 16 Eski Hükümlü, 4 Engelli, 82 normal olmak üzere toplam 102 işçi alacak.
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 11 Ekim 2022 tarihi ile yayımlanmış olan Kamu İşçi alımı ilanlarına göre Devlet Demiryolları bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda ve statüde işçi alımı yapılacağını bildirdi.iŞTE TCDD personel alımı başvuru şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Alım yapılacak alanlarda eğitimini tamamlamış olmak
Önlisans mezunu olmak
Ayrıca Engelli adaylar için %40 engelli olduğunu gösterir rapora ve Eski Hükümlü adaylar için durumunu gösterir belge gereklidir.
TCDD'de görev almak isteyenlerin 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den puan almış olmaları da gerekmektedir. (Sürekli İşçi alımında P93 puan türünden en az 60 puan şartı aranırken, engelli veya eski hükümlü adaylardan ise herhangi bir Taban puan şartı aranmayacaktır ve sadece sınava katılmış olmak yeterlidir.)
LOKOMOTİF TAMİRCİSİ ALIMI
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan işçi adaylarından tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin % 'ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
MAKİNİST İŞÇİ ALIMI
İLANLARIMIZ İŞKUR İNTERNET SİTESİNDE 11.10.2022 TARİHİNDE İLAN EDİLECEKTİR.
Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık Aş Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.
c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.